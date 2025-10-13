Przekazanie 13 zakładników izraelskiej armii

13 zakładników z drugiej uwolnionej grupy zostało już przekazanych izraelskiej armii, która przewiezie ich do Izraela.

Czerwony Krzyż przejął ich wcześniej od Hamasu w mieście Deir el-Balah w środkowej części Strefy Gazy. Pierwsza grupa została przekazana na północy palestyńskiego terytorium. Siedmiu uwolnionych wcześniej porwanych jest już w Izraelu i spotkało się ze swoimi rodzinami.

Kontekst rozejmu i wymiany

Zwolnienie 20 Izraelczyków jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Hamas ma też wydać ciała 28 zabitych porwanych.

Izrael w zamian uwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

Bliscy uwolnionych zakładników zadzwonili do nich, jeszcze gdy znajdowali się w niewoli Hamasu. Był to dla nich pierwszy osobisty kontakt od dwóch lat. Zakładnicy zostaną przewiezieni do szpitali.

Lista uwolnionych w drugiej grupie

Według mediów izraelskich uwolnieni w drugiej grupie to: Elkana Bohbot, Rom Braslawski, Nimrod Cohen, Ariel Cunio, Dawid Cunio, Ewjatar Dawid, Maksim Herkin, Eitan Horn, Segew Kalfon, Bar Kuperstein, Josef Haim Ohana, Awinatan Or i Matan Zangauker.

Elkana Bohbot ma 36 lat i był jednym z organizatorów festiwalu Nova, z którego został porwany.

21-letni Rom Braslawski z Jerozolimy był ochroniarzem na festiwalu. Według świadków, zanim został porwany, pomagał rannym i sam odniósł obrażenia. W sierpniu Hamas opublikował nagranie, na którym Braslawski jest wyraźnie wychudzony i osłabiony.

Nimrod Cohen to 21-letni żołnierz, został wyciągnięty przez napastników z unieruchomionego czołgu w okolicach kibucu Nahal Oz.

Bracia Ariel i Dawid Cunio zostali porwani z domu Dawida w kibucu Nir Oz. Napastnicy podpalili dom, by wywabić ich z bezpiecznego pomieszczenia, w którym się schronili. Hamasowcy porwali też narzeczoną 28-letniego Ariela oraz żonę i dwie małe córki 35-letniego Dawida, a także jego szwagierkę z córką. Wszyscy pozostali członkowie rodziny zostali uwolnieni w ramach wcześniejszych wymian.

24-letni Ewjatar Dawid został uprowadzony z festiwalu Nova wraz ze swoim przyjacielem z dzieciństwa Guyem Gilboa-Dalalem, który również został uwolniony w poniedziałek. Hamas w sierpniu udostępnił nagranie z Dawidem, na którym mówi, że od wielu dni nie jadł i prawie nie dostaje zdatnej do picia wody. Mężczyzna kopie też dół, który, jak sam mówi, stanie się jego grobem.

Pochodzący z Ukrainy Maksim Herkin ma 37 lat i został porwany z festiwalu Nova. O jego uwolnienie zabiegała Rosja, której obywatelstwo mają matka i córka Herkina.

7 października 2023 r. 39-letni Eitan Horn odwiedzał brata Jaira w kibucu Nir Oz. Obaj zostali porwani. Jaira uwolniono w lutym br. podczas poprzedniego rozejmu.

Segew Kalfon ma 27 lat i pochodzi z Dimony w południowym Izraelu. Został uprowadzony z festiwalu Nova.

Na tym wydarzeniu porwano również 23-letniego Bara Kupersteina. Mężczyzna pracował tam jako ochroniarz i ratownik medyczny. Według świadków zamiast uciekać pomagał rannym podczas ataku.

Na terenie festiwalu hamasowcy schwytali też 25-letniego Josefa Haima Ohanę, który był tam barmanem. Jak relacjonowano, pomagał rannym podczas ataku.

32-letni Awinatan Or został uprowadzony z festiwalu wraz ze swoją dziewczyną Noą Argamani, która została odbita przez izraelskie wojska w czerwcu 2024 r.

Szczegóły porwań i tło osobiste

Matana Zangaukera porwano z jego domu w kibucu Nir Oz. Wraz z nim uprowadzono jego dziewczynę Ilana Gritzewsky, która została zwolniona jesienią 2023 r. Matka Zangaukera, Einaw, stała się jedną z najbardziej znanych przedstawicielek rodzin zakładników walczących o uwolnienie bliskich.

Hamas i inne palestyńskie grupy zbrojne, które 7 października 2023 r. zaatakowały południowy Izrael, zabiły wówczas blisko 1200 osób i porwały 251.

138 zakładników zostało uwolnionych, głównie w ramach wymian towarzyszących rozejmom (jesienią 2023 r. i na początku 2025 r.), ośmiu odbiła izraelska armia, odzyskano ciała 58 uprowadzonych. Hamas wypuścił też dwóch Izraelczyków porwanych przed atakiem i wydał ciało jednego uprowadzonego wcześniej żołnierza.

Przed zawarciem trwającego rozejmu Hamas przetrzymywał 47 porwanych 7 października 2023 r., z których 20 wciąż żyje, a także ciało zabitego w 2014 r. izraelskiego żołnierza.

Z Jerozolimy Jerzy Adamiak (PAP)