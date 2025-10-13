Historyczny dzień uwolnienia zakładników

„Dzisiaj jest historyczny dzień. Zakładnicy zostali uwolnieni; to nadzwyczajny rezultat, owoc determinacji międzynarodowej dyplomacji i realizacji pierwszej części planu pokojowego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa” - napisała szefowa włoskiego rządu.

Nowa faza procesu pokojowego

„Teraz otwiera się nowa faza: umocnienie zawieszenia broni i pełna realizacja porozumienia, by zbudować przyszłość pokoju i trwałej stabilizacji” - dodała.

Meloni zapewniła, że Włochy będą z przekonaniem wspierać ten proces, „świadome, że pokój buduje się czynami, a nie słowami”.

Giorgia Meloni w poniedziałek w Szarm-el-Szejk w Egipcie weźmie udział w ceremonii podpisania planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)