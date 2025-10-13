Historyczny dzień uwolnienia zakładników
„Dzisiaj jest historyczny dzień. Zakładnicy zostali uwolnieni; to nadzwyczajny rezultat, owoc determinacji międzynarodowej dyplomacji i realizacji pierwszej części planu pokojowego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa” - napisała szefowa włoskiego rządu.
Nowa faza procesu pokojowego
„Teraz otwiera się nowa faza: umocnienie zawieszenia broni i pełna realizacja porozumienia, by zbudować przyszłość pokoju i trwałej stabilizacji” - dodała.
Meloni zapewniła, że Włochy będą z przekonaniem wspierać ten proces, „świadome, że pokój buduje się czynami, a nie słowami”.
Giorgia Meloni w poniedziałek w Szarm-el-Szejk w Egipcie weźmie udział w ceremonii podpisania planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu.
Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)