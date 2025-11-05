Kontrowersyjny wpis Trumpa

„Każdy Żyd, który głosuje na Mamdaniego, sprawdzonego i samookreślającego się HEJTERA ŻYDÓW, jest głupim człowiekiem” - napisał Trump w jednozdaniowym wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Kim jest Zohran Mamdani?

Prezydent odniósł się do odbywających się we wtorek wyborów na burmistrza Nowego Jorku, w których 34-letni Zohran Mamdani jest faworytem. Mamdani urodził się w Ugandzie w rodzinie indyjskich imigrantów i może stać się pierwszym muzułmańskim burmistrzem największego miasta Ameryki. Jest też ostrym krytykiem Izraela, którego oskarżał o ludobójstwo w Strefie Gazy, kwestionował słuszność istnienia Izraela w formie państwa żydowskiego i popierał bojkot firm mających związki z Izraelem. Odmówił też potępienia hasła „zglobalizowania intifady”, uważanego przez krytyków za wezwanie do terroryzmu.

Podzielona społeczność żydowska

Jak pisze „Washington Post”, kandydatura Mamdaniego, określającego się jako demokratyczny socjalista, podzieliła społeczność żydowską w Nowym Jorku, największym skupisku Żydów poza Izraelem. Kandydata Demokratów potępiło w liście ponad tysiąc rabinów z całego kraju, choć do listu nie dołączyła Angela Buchdahl, stojąca na czele Synagogi Centralnej, jednej z najbardziej prominentnych w Nowym Jorku. Mamdani zyskał też poparcie szeregu żydowskich przywódców i polityków, którzy wskazują na jego obietnicę walki z antysemityzmem.

Trump wielokrotnie wcześniej krytykował Mamdaniego, którego nazywa komunistą, zaś w poniedziałek po raz pierwszy otwarcie poparł jego głównego rywala, byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo, mimo że Cuomo również jest Demokratą.

Trump w przeszłości wielokrotnie krytykował Żydów głosujących na Demokratów, twierdząc, że „nienawidzą swojej religii” i Izraela.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)