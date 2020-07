Ścieżka do uzyskania pełnego brytyjskiego obywatelstwa przez prawie 3 mln uprawnionych do tego Hongkończyków zostanie otwarta w styczniu 2021 r. Ubiegający się o obywatelstwo nie będą musieli mieć pracy, by przyjechać do W. Brytanii – powiadomiła w środę szefowa MSW Priti Patel.

Jak przekazała w pisemnym oświadczeniu skierowanym do parlamentu, rząd planuje otworzyć posiadaczom brytyjskich paszportów zamorskich BN(O) drogę do brytyjskiego obywatelstwa od stycznia 2021 r. "Nie będzie sprawdzania umiejętności, wymagań dotyczących minimalnego dochodu czy potrzeb ekonomicznych ani limitów liczbowych. Daję obywatelom BN (O) możliwość uzyskania pełnego obywatelstwa brytyjskiego" - napisała minister Patel. "Nie muszą mieć pracy przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii - mogą tutaj szukać pracy. Mogą sprowadzać swoich bliskich pozostających na bezpośrednim utrzymaniu, w tym osoby nie mające BN (O)" - dodała. BN (O) to klasa obywatelstwa brytyjskiego, przyznana w drodze dobrowolnej rejestracji obywatelom brytyjskich terytoriów zależnych, którzy byli mieszkańcami Hongkongu przed przejęciem nad nim zwierzchnictwa przez Chiny w 1997 r. Nie wszyscy posiadacze BN(O) mają potwierdzające to paszporty. Jak szacuje brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych, status taki ma ok. 2,9 mln osób, z czego według stanu na 24 lutego, niespełna 350 tys. miało ważne paszporty potwierdzające ten status. Ponieważ status brytyjskiej narodowości zamorskiej nie jest dziedziczony ani nie można go już nabyć, liczba 2,9 mln może się tylko zmniejszać. Brytyjski rząd określił ustawę o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu, która na początku lipca została przez Pekin narzucona Hongkongowi bez konsultacji z władzami tego terytorium, jako "wyraźne i poważne" naruszenie wspólnej brytyjsko-chińskiej deklaracji z 1984 roku. Zgodnie z nią Chiny zobowiązały się, że przez 50 lat od przejęcia zwierzchnictwa nad Hongkongiem zachowają tam szeroką autonomię. Ponadto Londyn w odpowiedzi na ustawę zapowiedział zwiększenie praw 3 mln mieszkańców Hongkongu posiadających status brytyjskich obywateli zamorskich w zakresie osiedlania się w Wielkiej Brytanii wraz z możliwością uzyskania brytyjskiego obywatelstwa. (PAP) cyk/ kar/