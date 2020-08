Orange Polska i działająca w sieci tego operatora marka nju mobile obniżają ceny połączeń z Polski na Białoruś - poinformowało we wtorek Orange. Dla klientów indywidualnych cena zostanie zrównana do stawek, jakie obowiązują dla połączeń do krajów UE.

Jak zaznaczyło Orange, obniżka dotyczy wszystkich połączeń wykonywanych z telefonów komórkowych w Orange Polska i nju mobile na białoruskie numery stacjonarne i komórkowe. Dla klientów indywidualnych cena zostanie zrównana do stawek, jakie obowiązują dla połączeń do krajów UE, czyli 1 zł za minutę. Stawka dla biznesu także wyniesie 1 zł brutto za minutę. Jak zaznaczyło Orange, w zależności od oferty, oznacza to obniżkę od 40 do 50 proc. w porównaniu do standardowej ceny. Operator podał, że dla klientów abonamentowych nowe stawki będą obowiązywały od środy 19 sierpnia do środy 2 września. Klienci ofert na kartę będą mogli korzystać z obniżonych stawek od czwartku 20 sierpnia do środy 2 września. Orange Polska wyjaśniło, że firma zdecydowała się na obniżki cen połączeń międzynarodowych pod wpływem analizy ruchu w sieci mobilnej, przeprowadzonej w ostatnich dniach. Połączeń z Polski na Białoruś jest teraz zdecydowanie więcej. Na podstawie bieżącego ruchu można szacować, że w sierpniu będzie on cztery razy większy niż w lipcu. Jednocześnie, w tym czasie ruch pomiędzy krajami w roamingu nie zmienił się - wynika z informacji Orange.(PAP) wkr/ pad/