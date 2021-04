"Ostateczna polityka Islamskiej Republiki Iranu polega na doprowadzeniu do zniesienia wszystkich sankcji ze strony USA" - oświadczył rzecznik irańskiego MSZ Said Chatibzadeh na stronie internetowej stacji Press TV.

Stanowisko to jest związane z piątkową informacją, iż od wtorku Iran i USA będą prowadzić pośrednie rozmowy w Wiedniu w ramach szerszych negocjacji w celu ożywienia porozumienia nuklearnego z 2015 roku.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price powiedział, że rozmowy będą się toczyć wokół grup roboczych, które UE utworzy z pozostałymi uczestnikami, w tym z Iranem.

Przedstawiciel UE powiedział agencji Reuters, że negocjując listy sankcji, które Stany Zjednoczone mogą znieść, i zobowiązań jądrowych, które Iran powinien spełnić, „powinniśmy osiągnąć porozumienie".

Były prezydent USA Donald Trump wycofał się z paktu nuklearnego w 2018 roku i ponownie nałożył sankcje na Iran, co skłoniło Teheran do złamania niektórych ograniczeń nuklearnych, wynikających z porozumienia. Joe Biden chce ożywić porozumienie, ale Waszyngton i Teheran nie zgadzają się co do tego, kto powinien zrobić pierwszy krok.