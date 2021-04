Szczerski pytany w TVP Info o to, jakie plany ma prezydent Andrzej Duda i szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP w kwestii sytuacji Polaków na Białorusi, Szczerski powiedział: "w przyszłym tygodniu pan prezydent spotyka się w Warszawie z szefową Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) - organizacji, która zajmuje się właśnie kwestiami mniejszości narodowych, bezpieczeństwa i współpracy, także w szeroko rozumianej Europie, obejmującej również kraje byłego Związku Radzieckiego". "Będzie to dalsza część rozmowy, którą pan prezydent odbył z Helgą Schmid telefonicznie w sprawie Polaków na Białorusi" - dodał.

"Będziemy znowu dyskutowali na temat tego, w jaki sposób można użyć instrumentów presji międzynarodowej, po to, żeby (...) po pierwsze polepszyć, czy w ogóle sprowadzić do normalnej rzeczywistości sytuację Polaków na Białorusi. Tutaj chodzi po prostu o to, żeby reżim Łukaszenki przestał jakkolwiek prześladować" - wyjaśnił Szczerski.

Jako drugi cel spotkania szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP wskazał dyskusję o tym, "w jaki sposób można współdziałać na rzecz tego, żeby Białoruś stała się partnerem". "Państwem przestrzegającym standardy demokratyczne, standardy wolnościowe, które my znamy z Europy, my znamy z naszego świata" - zaznaczył.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP przypomniał, że "w przyszłym roku Polska rozpocznie przewodnictwo w OBWE". "Mamy tutaj też bardzo ważne zadania wobec wszystkich państw członkowskich tej organizacji" - ocenił Szczerski.(PAP)

autor: Grzegorz Janikowski

