Daniłow przekazał, że wobec ukraińskiego oligarchy Firtasza zastosowano pełen pakiet sankcji personalnych. "W przypadku pana Firtasza chodzi o jego udział w tytanowym biznesie, dostarczanie surowca, który później trafia do wojskowych zakładów Federacji Rosyjskiej. Nie możemy dopuścić, by to trwało" - oświadczył Daniłow. Stwierdził, że fakt ten potwierdził ukraiński wywiad.

Szef RBNiO przekazał, że sankcje wobec Fuksa wprowadzono w związku z tym, że jest on powiązany z nielegalnym pozyskiwaniem licencji w sferze wydobywczej na Ukrainie. Według Daniłowa świadczą o tym wyniki przeprowadzonej kontroli - pisze Interfax-Ukraina.

Firtasz i Fuks na razie nie skomentowali ogłoszonych decyzji RBNiO.

RBNiO nałożyła też sankcje wobec czterech osób prawnych i sześciu osób fizycznych związanych ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej - relacjonuje Interfax-Ukraina. "To prawne i fizyczne osoby, bezpośrednio związane z opracowaniem komponentów wirusa NotPetya. Prowadziły jego administrowanie, moderację, organizowały ataki cybernetyczne na obiekty infrastruktury krytycznej naszego kraju" - mówił Daniłow na briefingu po piątkowym posiedzeniu RBNiO.

W czerwcu 2017 roku Ukraina została zaatakowana złośliwym oprogramowaniem NotPetya, które sparaliżowało ukraińskie systemy IT, a następnie rozszerzyło się na inne kraje.

Rada także anulowała kilka licencji wydanych "nieuczciwym" firmom działającym w sferze zasobów naturalnych - poinformował Daniłow. Taka decyzja ma na celu ochronę ekonomicznych interesów państwa - zapewnił.

To już kolejne sankcje nakładane przez RBNiO w ostatnich miesiącach. W lutym np. nałożono sankcje na jednego z liderów prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma-Za Życie Wiktora Medwedczuka i jego współpracownika Tarasa Kozaka oraz firmy zarządzające trzema telewizyjnymi kanałami: TV 112 Ukraina, ZIK, NewsOne.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)

