Policja graniczna poinformowała o korkach i protestach na przejściu granicznym z Węgrami: Czunovo-Rajka, w Komarnie oraz z Czechami Svyrcznovec-Mosty u Jablunkova. Policja kierowała podróżnych na inne przejścia graniczne. Akcje demonstracyjne nie były liczne, ale skutecznie przeszkadzały w regularnych odprawach.

Policja i funkcjonariusze innych służb kontrolują dokumenty potwierdzające fakt zaszczepienia się przeciwko Covid-19.

Zmiany związane z wjazdem na Słowację cudzoziemców oraz Słowaków wracających z zagranicy sprowadzają się do ułatwienia podróży dla osób zaszczepionych oraz obowiązkowej minimum pięciodniowej kwarantanny dla osób niezaszczepionych. Warunkiem wjazdu na Słowację jest także wypełnienie formularza on-line. Z tego obowiązku zwolnione są osoby poniżej 12 lat oraz osoby podróżujące przez Słowację tranzytem.

Istotna jest definicja osób w pełni zaszczepionych, którymi w myśl nowych przepisów są osoby, u których upłynęło 14 dni od przyjęcia drugiej dawki szczepionki. To samo dotyczy specyfików jednodawkowych. Osoby, które otrzymały tylko jedną dawkę, traktowane będą jako zaszczepione tylko do 9 sierpnia br. Później pierwsza dawka uznawana będzie tylko u ozdrowieńców.

Podróżni wjeżdżający na Słowację w ramach tranzytu mają na przejazd 8 godzin i mogą zatrzymywać się tylko na stacjach benzynowych. Kierowcy muszą respektować trasy wyznaczonych korytarzy tranzytowych.

Dla jadących z Polski na Węgry lub do Austrii wyznaczone są trasy: od przejścia granicznego Chyżne -Trstena, przez Dolny Kubin, Martin, Żylinę i Bratysławę do przejścia Kittse koło Bratysławy lub Czunovo-Rajka. Wyznaczony jest też korytarz od przejścia w Chyżnem przez Rużomberok, Bańską Bystrzycę i Zwoleń do przejścia Szahy-Parassapuszta.

Na Węgry i do Austrii można się dostać także przez przejście graniczne Skalite-Zwardoń i dalej przez Czadcę i Kysucke Nove Mesto do Bratysławy. Czwarta trasa przewiduje tranzyt przez przejście Barwinek-Vyszny Komarnik i dalej przez Przerov i Koszyce na przejście słowacko-węgierskie w Milhost’-Tornyosnemeti.

Nie stosowanie się do zasad tranzytu może być karane mandatem w wysokości około 1600 euro.

Władze słowackie zwracają uwagę, że przez ich kraj Polacy nie mogą podróżować tranzytem do Czech. Jadąc do tego kraju, należy wybierać trasy przez Polskę i przekraczać polsko-czeskie przejścia graniczne.