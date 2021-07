Według tajwańskiej Centralnej Agencji Informacyjnej (CNA), Słowacja miała zdecydować się na przekazanie szczepionek już dwa miesiące temu. Nie ujawniono na razie, jakie konkretnie preparaty będą przedmiotem darowizny.

Rzecznik resortu spraw zagranicznych Tajwanu Joanne Ou wyraziła wdzięczność za dar szczepionek, dodając, że oba kraje od lat współpracują na wielu płaszczyznach. Na swoim Twiterze podziękowała również prezydent Caj Ing-wen, stwierdzając, że jest dumna z posiadania demokratycznych sojuszników, którzy wyciągają pomocną dłoń do Tajwanu. Według informacji podanych przez Słowackie Biuro Gospodarczo-Kulturalne w Tajpej, na decyzję o przekazaniu szczepionek miał wpływ fakt, że na początku pandemii Tajwan podarował Słowacji 700 tysięcy maseczek.

Nie jest to pierwszy kraj, który zdecydował się na podobny gest. Do tej pory na Tajwan trafiło prawie sześć milionów szczepionek podarowanych przez Japonię i Stany Zjednoczone. Wczoraj do Tajpej przyleciała trzecia, milionowa transza szczepionek AstraZeneca z Japonii. Na podobny gest zdecydowała się Litwa - we wrześniu na Tajwan ma dotrzeć 20 tysięcy szczepionek z tego właśnie kraju.

Niedobór szczepionek był jednym z najbardziej palących problemów liczącego 24 miliony mieszkańców Tajwanu. Pomimo zakupu 20 milionów zagranicznych preparatów, na Tajwan przez długi czas nie docierały szczepionki - dopiero dzięki darom z Japonii i USA krajowi udało się przyśpieszyć program szczepień. Do tej pory zaszczepiono ponad 4,5 miliona osób – co stanowi prawie 20 proc. całego społeczeństwa. W ostatnim czasie rozpoczęto zapisy dla wszystkich obywateli i rezydentów powyżej 18. roku życia.

Tajwan wielokrotnie wskazywał, że rząd w Pekinie jest odpowiedzialny za blokowanie dostaw szczepionek. Według de facto ambasadora Tajwanu w Niemczech Shieh Jhy-weya, pięciomilionowa transza szczepionek Pfizera, która miała planowo trafić do Tajpej pod koniec lipca, została zablokowana przez „wiadomo kogo”. W zeszłym tygodniu dwa przedsiębiorstwa technologiczne, producent elektroniki i komponentów komputerowych Foxconn oraz producent układów scalonych TSMC potwierdziły, że zakupią dla Tajwanu 10 milionów preparatów tego producenta. Z podobną inicjatywą wyszła buddyjska organizacja pozarządowa Tzu Chi.

W tym samym czasie sytuacja pandemiczna w kraju ulega znacznej poprawie. W piątek na Tajwanie zarejestrowano 29 nowych przypadków lokalnego zakażenia koronawirusem. W ciągu tygodnia liczba ta utrzymała się na poziomie ok. 30 zakażeń dziennie. Ostatni raz więcej niż 100 dziennych przypadków odnotowano pod koniec czerwca. Jest to istotny spadek liczby zakażeń, biorąc pod uwagę, że odnotowany w maju dzienny rekord wyniósł ponad 500 lokalnych przypadków. Od wybuchu pandemii potwierdzono 15 378 przypadków zakażenia w kraju, 763 osoby zmarły. Pomimo poprawy sytuacji w ostatnich dniach, obowiązujący obecnie wysoki, 3. poziom obostrzeń został przedłużony do 26 lipca.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska (PAP)