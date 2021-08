Najwyższy stopień alarmu z powodu upałów obowiązuje w czwartek w Rzymie i dziewięciu innych miastach we Włoszech. Temperatury na południu kraju przekraczają 40 stopni. Wszystko wskazuje na to, że w środę w Syrakuzach na Sycylii padł europejski rekord wszech czasów - 48,8 stopnia C.

Na liście miast, dla których włoski resort zdrowia ogłosił czerwony alert są też Bari, Campobasso, Rieti, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Bolonia i Triest. Skierowano apel przede wszystkim do osób starszych i chorych, aby unikały wychodzenia z domu. Reklama W piątek alarm w najgorętszym tygodniu tego lata ma objąć łącznie 15 miast. Dołączą Florencja, Bolzano, Brescia, Cagliari i Viterbo. Osobny alarm ogłosiły władze regionu Kampania na południu, które podkreśliły, że temperatury są tam wyższe o 7-8 stopni od średniej notowanej w połowie sierpnia. Według prognoz temperatury na południu Włoch mogą sięgnąć nawet 50 stopni Celsjusza. Fala gorąca, przyniesiona przez tropikalny antycyklon nazwany Lucyfer, jest też powodem pożarów w Kalabrii, Kampanii, na Sardynii i na Sycylii. Ostatniej doby zginęły w nich trzy osoby.