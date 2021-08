Wydarzenia z ostatnich kilku tygodni – rekordy temperatur na Antarktydzie, powodzie w Niemczech, rozległe fale upałów i szalejące pożary – wydają się złowieszczym znakiem tego, co ma nadejść w przyszłości.

Pod wpływem ekstremalnych upałów i suszy, ogromne pożary szaleją obecnie w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych i w całej południowej Europie, zmuszając tysiące ludzi do porzucenia swoich domów i niszcząc połacie lasów. W pożarach ucierpiały szczególnie mocno Turcja, Grecja i Włochy, ponieważ ekstremalna fala upałów z temperaturami dochodzącymi do 45 stopni Celsjusza (113 Fahrenheita) zamieniła wyschnięte jak wiór lasy w podpałkę.

Grecka wyspa Evia, druga co do wielkości po Krecie w kraju, przez wiele dni była pogrążona w płomieniach, co grecki premier określił jako „klęskę żywiołową o bezprecedensowych rozmiarach”.

Podczas gdy Grecja wciąż walczy z płomieniami przy pomocy strażaków i samolotów z kilku krajów, wysiłki Turcji mające na celu powstrzymanie pożarów, które pustoszyły kraj od 28 lipca, w weekend wspomogły deszcze.

Wykres, oparty na danych z Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów, przedstawia skalę tegorocznych pożarów w Turcji, Grecji i we Włoszech. Obszar spalony przez pożary do 9 sierpnia znacznie przewyższa już średnią roczną z ostatnich 13 lat. Co ciekawe, Portugalia i Hiszpania, które są szczególnie narażone na pożary, w tym roku nie ucierpiały tak bardzo, a sezon pożarów w Portugalii był jak dotąd stosunkowo spokojny.

I chociaż pożary, które pustoszą południową Europę przez ostatnie dwa tygodnie są zdecydowanie najbardziej niszczycielskimi, stanowiąc 60 procent całkowitej powierzchni spalonej w tym roku, to rok 2021 już przed ostatnimi pożarami był ekstremalnym rokiem pod tym względem na całym kontynencie.

Według danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów, liczba pożarów na dużą skalę (30 hektarów i więcej) zarejestrowanych w Europie przekroczyła już średnią roczną za lata 2008-2020 na początku lipca, przed ostatnimi ogniskami.

Na dzień 10 sierpnia EFFIS zarejestrował w tym roku 1877 pożarów w UE-27 i 11 europejskich państwach spoza UE, które spaliły ponad 600 tys. hektarów. To około 2,5 razy więcej niż średnia roczna z lat 2008-2020, zarówno pod względem liczby pożarów, jak i całkowitych szkód.