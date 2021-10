Miasteczko Quilpie, położone w australijskim stanie Queensland, chce powiększyć swoją populację i rozdaje nowym mieszkańcom ziemię "za darmo". Mimo że temperatury w okolicach miejscowości sięgają nawet 45 st. C, setki osób są zainteresowane osiedleniem się - podał "The New York Times".

Jak pisze gazeta, Quilpie jest położone "pośrodku niczego", od Brisbane dzieli je ponad 950 km. Populacja miasta liczy 575 osób, a jego przemysł opiera się na rolnictwie i wydobyciu opalu. Reklama Aby zwiększyć swoją populację i zachęcić nowych mieszkańców, władze miejscowości ogłosiły w połowie października, że ziemię będzie można nabyć za 12,5 tys. dolarów, ale jeśli wybuduje się na niej dom i spędzi w nim co najmniej sześć miesięcy, otrzyma się zwrot wpłaconej kwoty. W krótkim czasie władze otrzymały ponad 300 zgłoszeń, w tym z Hongkongu i krajów europejskich. Tym, którzy zdecydują się na nabycie ziemi, Quilpie może zaoferować darmowy basen, całodobową siłownię, dwa sklepy warzywne oraz jezioro. W pobliżu miejscowości wykopano szczątki jednych z największych dinozaurów na tym kontynencie. Hancock podkreślił również, że co tydzień odbywają się wydarzenia kulturalne i sportowe, takie jak opera, wyścigi konne i triatlony. "To jest niesamowite. Niektórzy dzwonili po prostu dlatego, że usłyszeli o tym, że jest +ziemia za darmo+" - wyznał Hancock. "NYT" wskazuje, że wysokie zainteresowanie odzwierciedla desperację związaną z globalnym problemem dotyczącym dostępności tanich mieszkań. Dwa największe australijskie miasta - Sydney i Melbourne - są również jednymi z najdroższych rynków mieszkaniowych na świecie. Według danych firmy CoreLogic zajmującej się danymi na temat nieruchomości, ceny domów wzrosły tam jedenaście razy szybciej niż płace w ciągu ostatniego roku. Średnia cena domu w Sydney wynosi 1,3 mln dolarów.