Brytyjski rząd jest zdeterminowany, by nakładać dalsze sankcje na Rosję i będzie to robił dopóki całkowicie nie wycofa się ona z Ukrainy - zapewniła we wtorek minister spraw zagranicznych Liz Truss.

"Będziemy nadal nakładać sankcje, będziemy nadal wstrzymywać import towarów z Rosji, dopóki nie zobaczymy, że Rosja w pełni wycofała się z Ukrainy. Jesteśmy zdeterminowani, aby dostarczyć więcej broni, nałożyć więcej sankcji i wspierać Ukrainę w wypychaniu Rosji z jej terytorium" - powiedziała Truss w Izbie Gmin. Reklama Poinformowała posłów, że w środę uda się do Turcji, aby omówić z władzami tego kraju możliwości pomocy w wydostaniu zboża z Odessy. Jak dodała, znalezienie rozwiązania jest kwestią tygodni. Miliony ton ukraińskiego zboża nie mogą być wysłane poprzez porty na wybrzeżu Morza Czarnego, bo są one blokowane przez rosyjskie okręty. Reklama Sprawa sposobu przełamania rosyjskiej blokady była również jednym z tematów wtorkowej rozmowy telefonicznej premiera Borisa Johnsona z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. "Przywódcy zgodzili się, że ważne jest, by zakończyć rosyjską wojnę napastniczą i przywrócić suwerenność Ukrainy. Kontynuowali rozmowy na temat międzynarodowych wysiłków na rzecz pilnego zakończenia rosyjskiej blokady ukraińskiego eksportu zboża, która szczególnie mocno uderza w kraje rozwijające się. Premier z zadowoleniem przyjął wiodącą rolę Turcji w tej kwestii oraz zaangażowanie w utrzymanie otwartych szlaków handlowych przez Morze Czarne" - napisano w komunikacie wydanym przez Downing Street. Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)