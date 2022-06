Generał Siergiej Własenko został zwolniony z funkcji szefa sztabu Okręgu Północnokaukaskiego Wojsk Rosgwardii. Na to stanowisko przesunięto generała Anatolija Malikowa. Zmiany są związane ze złą organizacją działań podczas wojny na Ukrainie, co doprowadziło do znacznych strat w ludziach i sprzęcie wojskowym - czytamy w komunikacie HUR (https://tinyurl.com/t5784dwe).

Rosgwardia, dowodzona przez generała Wiktora Zołotowa, byłego szefa osobistej ochrony Putina, została utworzona w 2016 roku na bazie Wojsk Wewnętrznych MSW Rosji. Znaczący odsetek żołnierzy tej formacji na rosyjskim Północnym Kaukazie stanowią tzw. kadyrowcy - oddziały specjalne przywódcy Czeczenii (formalnie głowy republiki) Ramzana Kadyrowa.

Od 24 lutego, czyli początku inwazji Kremla na Ukrainę, pojawiają się informacje o zbrodniach popełnianych przez kadyrowców, a także ich uprzywilejowanej pozycji w armii agresora, co ma prowadzić do konfliktów z innymi rosyjskimi jednostkami. Według licznych doniesień z frontu, formacje Kadyrowa są wykorzystywane do pacyfikacji ludności cywilnej oraz jako tzw. oddziały zaporowe, zapobiegające dezercjom z pola walki.