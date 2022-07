„Jesteśmy świadkami globalnej walki o kapitał inwestycyjny. Co drugie z niemal 1400 dużych przedsiębiorstw zagranicznych działających w Rosji wstrzymało działalność lub całkiem opuściło rosyjski rynek. Rząd musi stworzyć dogodne warunki dla ich relokacji do Kazachstanu. To stworzy dobre możliwości dla wzrostu produkcji towarów wymagających wysokich technologii” – powiedział Tokajew na posiedzeniu rządu.

Reklama

Choć Kazachstan jest jednym z najbliższych sojuszników Rosji, a także członkiem głównych prorosyjskich struktur integracyjnych - Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB) oraz Szanghajskiej Organizacji Współpracy - to od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę jego władze wyraźnie dystansują się od polityki prowadzonej przez reżim Władimira Putina. Prezydent Tokajew zapowiedział, że nie zamierza uznawać niepodległości separatystycznych republik w ukraińskim Donbasie. (PAP)