„Rosja napadła nie tylko na Ukrainę. Ona niesie ze sobą zniszczenie i popiera wojskowe przewroty w Afryce. Powinniśmy połączyć nasze wysiłki, żeby zatrzymać ten negatywny trend” – podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji podczas wspólnej konferencji prasowej z minister spraw zagranicznych Senegalu, Aissatą Tall Sall.

Kułeba zaznaczył, że poprzez blokady i ostrzał ukraińskich portów i silosów Rosja próbuje wywołać głód w Afryce. Wezwał władze Senegalu - które to państwo aktualnie sprawuje przewodnictwo w Unii Afrykańskiej - by naciskały Rosję w sprawie przedłużenia obowiązywania "korytarza zbożowego" na Morzu Czarnym, dzięki któremu Ukraina nawet w warunkach wojny może wysyłać zboże do krajów Afryki.

Rozpoczęta w poniedziałek podróż po krajach Afryki jest pierwszym tego rodzaju tournee szefa ukraińskiej dyplomacji. Ma się zakończyć 12 października; w tym czasie Kułeba planuje odwiedzić kilka państw i omówić ze swoimi odpowiednikami współpracę w dziedzinie gospodarki i bezpieczeństwa.