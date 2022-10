Społeczności mniejszości etnicznych w Wielkiej Brytanii przeważnie należą do klasy pracującej i zazwyczaj głosują na laburzystów. Byłoby jednak błędem sądzić, że do tej klasy należy również nowy premier. Rishi Sunak pochodzi z zamożnej rodziny. Jego dziadkowie po stronie ojca pochodzili z Pendżabu i przenieśli się do Kenii jako urzędnicy administracji brytyjskiej. W latach 60. rodzina wyemigrowała do Wielkiej Brytanii. Ojciec przyszłego premiera był lekarzem, zaś matka farmaceutką, która prowadziła własną aptekę. Dziadek nawet otrzymał nagrodę królowej za pracę w urzędzie podatkowym.

W 2001 r. dołączył jako analityk do Goldman Sachs, banku, nazwanego kiedyś „wampirem oplatającym, niczym ośmiornica, twarz ludzkości i przysysającym się swoją zakrwawioną jamą gębową do wszystkiego, co pachnie pieniędzmi”. Po trzech latach odszedł z banku, ukończył studia podyplomowe MBA na Uniwersytecie Stanforda (stypendysta Programu Fulbrighta, kolejne osiągnięcie), po czym został partnerem i założycielem funduszy hedgingowych. Podczas studiów w USA poznał żonę Akshatę Murty – i tu również dobrze trafił. Murty jest urodzoną w Indiach brytyjską projektantką mody i jedną z najbogatszych kobiet w kraju – do niej należy warta ok. 700 mln funtów część założonej przez jej ojca kampanii technologicznej Infosys.