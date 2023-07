Migranci próbowali przedostać się przez Morze Śródziemne do Włoch. Straż przybrzeżna uratowała dotychczas 11 osób.

Organizacja Human Rights Watch (HRW) wezwała w czwartek Tunezję do zaprzestania wydalania uchodźców i migrantów pochodzących z Afryki Subsaharyjskiej oraz do świadczenia usług humanitarnych osobom, które zgromadzono na granicy z Libią. Wcześniej w tym tygodniu setki osób przewieziono z nadmorskiego miasta Sfax do Ben Guerdane, zmilitaryzowanej strefy granicznej w Tunezji.

W połowie czerwca co najmniej 81 osób zginęło w wyniku zatonięcia łodzi przewożącej migrantów u południowo-zachodniego wybrzeża Grecji. Na pokładzie mogło jednak znajdować się nawet 750 osób.

W 2023 roku do Włoch, Hiszpanii, Grecji, Malty i Cypru dotarło - według Organizacji Narodów Zjednoczonych - 72 tys. osób. Większość z nich znalazła się ostatecznie we Włoszech.