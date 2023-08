We wtorek berlińska prokuratura poinformowała, że nie ma wystarczających dowodów na to, by oskarżyć Lindemanna o dopuszczenie się czynności seksualnych z kobietami wbrew ich woli. Nie ma również dowodów na zarzuty dotyczące podawania kobietom narkotyków lub środków psychoaktywnych, tzw. tabletek gwałtu, a także „wykorzystywanie braku równowagi sił w stosunku do nieletnich partnerów seksualnych”.

Śledztwo zostało wszczęte w czerwcu, na skutek informacji zawartych w doniesieniach prasowych i mediach społecznościowych.

Prokuratorzy podkreślili, że osoby rzekomo poszkodowane przez Lindemanna kontaktowały się wyłącznie z dziennikarzami i „jak dotąd nie skontaktowały się z organami ścigania”. Zawarte w protokołach zeznania świadków „nie znalazły potwierdzenia w toku śledztwa”.

Zeznania świadka, youtuberki Kyli Shyx, również nie były wystarczające. Kobieta „nie wyrażała się zbyt jasno w trakcie przesłuchań, nie była w stanie opisać własnych doświadczeń związanych ze zdarzeniami o charakterze karnym” – wyjaśniła prokuratura.