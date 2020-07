Już przed pandemią 258 mln dzieci i młodzieży na całym świecie znajdowało się poza systemem edukacji. Z raportu Save the Children wynika, że z powodu pandemii do 1,6 miliarda uczniów i studentów zostało zmuszonych do opuszczenia zajęć.

"Po raz pierwszy w historii ludzkości całe pokolenie dzieci" i młodzieży będzie świadkami wywrócenia ich kariery szkolnej do góry nogami - czytamy.

Organizacja, która wzywa rządy i darczyńców do działania w odpowiedzi na "globalny kryzys edukacyjny", szacuje, że prawie 9,7 mln uczniom grozi to, że już nigdy nie powrócą do szkoły. Poza tym istniejące już nierówności "zdecydowanie zwiększą się między bogatymi i biednymi oraz między chłopcami i dziewczętami" - zauważa dyrektor generalna Save the Children Inger Ashing.

W 12 krajach, głównie w Afryce Zachodniej i Środkowej, a także w Jemenie i Afganistanie, dzieci narażone są na "wyjątkowo wysokie" ryzyko braku możliwości powrotu do szkoły po kwarantannie, zwłaszcza dziewczęta - oceniła organizacja.

I wezwała komercyjnych wierzycieli do zawieszenia biednym krajom spłaty zadłużenia, co według tej organizacji może uwolnić 14 mld USD na inwestycje w edukację. "Byłoby niedopuszczalne, aby środki, które są tak bardzo potrzebne" do ożywienia edukacji, "były wykorzystane na spłatę długów" - podkreśliła dyrektor generalna Save the Children. "Jeśli dopuścimy do rozwoju kryzysu edukacyjnego, to będzie miało trwały wpływ na dzieci" - dodała.

"Obietnica, którą złożył świat, w sprawie zagwarantowania wszystkim dzieciom dostępu do wysokiej jakości edukacji do 2030 r., będzie opóźniona o kilka lat" - wskazała Ashing, odwołując się do celu ustalonego przez ONZ.

Save the Children szacuje, że w średnim scenariuszu budżetowym wydatki na edukację spadną o 77 mld USD w ciągu 18 miesięcy w najbiedniejszych krajach świata. W najgorszym scenariuszu, w którym rządy przeznaczą środki na edukacje na inne obszary, żeby zareagować na pandemię Covid-19, liczba ta może wynieść nawet 192 mld USD.