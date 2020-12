Pojawienie się trzeciej fali epidemii zależy od tego, czy Francuzi będą przestrzegać zaleceń władz medycznych, nie spotykać się w większym gronie, zachowywać odstęp od innych ludzi i nosić maseczki - tłumaczyła Launay.

Według oficjalnych danych, w niedzielę we Francji odnotowano 11 022 nowe zakażenia i 175 zgonów na Covid-19. W ciągu ostatnich siedmiu dni diagnozowano średnio 10,5 tys. nowych infekcji dziennie, a także 404 zgony.

Francji daleko na razie do poziomu 5 tys. nowych zakażeń dziennie, który jest jednym z ustalonych przez rząd warunków zniesienia 15 grudnia kolejnych restrykcji, w tym ograniczeń w podróżowaniu. Drugim kryterium jest ograniczenie liczby pacjentów z koronawirusem na oddziałach intensywnej terapii do najwyżej 3 tys. Liczba hospitalizowanych spada i obecnie na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 3210 pacjentów, a w ciągu ostatniego tygodnia przyjęto na nie 1163 chorych na Covid-19

"Martwimy się, czy założenia zostaną osiągnięte przed 15 grudnia" - mówiła na antenie BFM TV specjalistka od chorób zakaźnych Karine Lacombe. Ostrzegła, że o ile liczba pacjentów na intensywnej terapii prawdopodobnie spadnie do tego czasu do poziomu mniejszego niż 3 tys., to cel w postaci liczby nowo zakażonych poniżej 5 tys. "będzie trudny do osiągnięcia lub wręcz niemożliwy".

W niedzielę liczba wszystkich hospitalizowanych z koronawirusem we Francji wynosiła 26 262 i nieznacznie wzrosła w stosunku do poprzednich dni. Według zestawienia agencji Reutera liczna zgonów na Covid-19 spadła jednak w tym kraju o 21 proc. w ciągu ostatniego tygodnia.

Szefowa regionu Ile-de-France Valerie Pecresse wezwała w poniedziałek w radiu France Inter mieszkańców stołecznej aglomeracji do masowego testowania się na obecność koronawirusa po świętach Bożego Narodzenia, by poznać sytuację epidemiczną po ewentualnych masowych podróżach z tej okazji. "Musimy za wszelką cenę uniknąć trzeciej fali" - dodała Pecresse.