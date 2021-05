"Z prawie 1 bln USD dochodów z ropy naftowej wygenerowanych od 2003 roku, około 150 mld USD opuściło kraj" – powiedział Salih dziennikarzom w niedzielę.

Jak poinformował, przekazał do parlamentu "kluczowy tekst" mający na celu odzyskanie publicznych pieniędzy, które znikły w wyniku defraudacji i postawienie odpowiedzialnych za to osób przed obliczem wymiaru sprawiedliwości.

Prezydent wezwał deputowanych do uchwalenia ustawy w celu – jak to ujął – "ukrócenia tej wszechobecnej praktyki" w kraju. Według organizacji Transparency International Irak jest jednym z najbardziej skorumpowanych państw świata.

Ekspert ds. bezpieczeństwa i strategii Fadel Abu Ragif, cytowany przez AFP, jest jednak sceptyczny: "To z pewnością jedna z najlepszych ustaw zaproponowanych przez władzę wykonawczą od 2003 roku. Ale czy zostanie przyjęta?. Wątpię w to". "Partie będą ją sabotować. Publicznie będą ją popierać, ale za kulisami zrobią wszystko, by nie dopuścić do jej przyjęcia, bo w sprawę zamieszanych jest wielu polityków – wskazał ekspert.

Według źródła w sektorze bankowym Iraku, politykom udało się w ciągu 18 lat wyprowadzić z kraju 60 mld USD, głównie do Libanu. Kraj ten jest obecnie prawie bankrutem, a wyciągnięcie pieniędzy z libańskich banków jest prawie niemożliwe – pisze AFP.

Według Saliha, którego uprawnienia są ograniczone przez konstytucję, "korupcja jest przeszkodą w rozwoju gospodarczym i społecznym, pozbawiając obywateli możliwości i środków do życia, a kraj podstawowych usług i infrastruktury", natomiast "przemoc i terroryzm są ściśle związane ze zjawiskiem korupcji".

Korupcja w Iraku była jednym z czynników napędzających protesty, które wstrząsały krajem od października 2019 do czerwca 2020 roku.

Projekt ustawy złożony przez Saliha dotyczy osób, które od 2004 roku zajmowały wysokie stanowiska w administracji i firmach państwowych, a także ich krewnych. Ma na celu odzyskanie aktywów uzyskanych w wyniku korupcji, niezależnie od tego, czy znajdują się one w Iraku, czy za granicą. Projekt przewiduje, że wszystkie transakcje powyżej 500 tys. USD będą musiały zostać przeanalizowane, podobnie jak konta bankowe, zwłaszcza te, na których przechowywano więcej niż 1 mln USD. Ponadto wszystkie kontrakty czy inwestycje uzyskane dzięki korupcji zostaną unieważnione.