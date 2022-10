"Zobaczycie bardzo, bardzo szybko kolejny amerykański (pakiet). Zamierzamy to kontynuować, jak powiedział prezydent, tak długo, jak będzie to potrzebne" - akcentował Kirby w rozmowie z CNN.

Reklama

Odniósł się do wydatków na cele wojskowe, które mogą być szybko zatwierdzone w nagłej sytuacji.

Reklama

Zapytany przez CNN o eskalację retoryki prezydenta Rosji Władimira Putina, Kirby zauważył: "To on najechał Ukrainę i to w sposób całkowicie niesprowokowany."

"Ukraina nie stanowi zagrożenia dla nikogo, a tym bardziej dla Rosji. Więc jeśli (sytuacja) jest w tej chwili niepewna, jest niebezpieczna, to z powodu pana Putina. I to nie Zachód pierwszy wyraził jakiekolwiek obawy dotyczące broni jądrowej - to wyszło od pana Putin" – argumentował Kirby.

Jak jednocześnie stwierdził, Stany Zjednoczone nie widzą żadnych oznak, że Rosjanie planują użyć "brudnej bomby" - broni łączącej konwencjonalne eksplozje z uranem - lub innej broni jądrowej na Ukrainie.

Według AP powołującej się na nie zidentyfikowanych przedstawicieli władz Pentagon wysyła Ukrainie nowy pakiet obejmujący m.in. broń wartości 275 mln dolarów. Ma to wzmocnić wysiłki zmierzające do wyparcia sił rosyjskich z kluczowych obszarów na południu kraju w obliczu zbliżającej się zimy.

Urzędnicy amerykańscy, podała AP, nie przewidują przekazania Ukrainie nowej broni. Będą to tysiące sztuk amunicji do systemów broni, które już tam są, w tym do systemów rakietowych HIMARS.

Jak podkreśla AP, administracja musi się zmierzyć się z ciągłymi pytaniami członków Kongresu, jak rozlicza się z mld dolarów na broń wysłaną na Ukrainę w ciągu ostatniego roku. Waszyngton niechętnie jednak zdradza szczegóły.

"Pozostajemy ostrożni ze względu na możliwość, że podmioty przestępcze i niepaństwowe, w tym członkowie rosyjskiej armii, mogą próbować nielegalnie zdobyć broń ze źródeł na Ukrainie podczas lub po zakończeniu konfliktu" - oświadczył Departament Stanu.

AP przypomina jednocześnie, że według czwartkowej wypowiedzi sekretarza obrony USA Lloyda Austina, Ameryka dostarczy Ukrainie na początku przyszłego miesiąca oczekiwane tam zaawansowane systemy obrony przeciwlotniczej NASAM i przeszkolą do ich obsługi żołnierzy. Stany Zjednoczone mają też wkrótce przekazać dwa systemy rakietowe średniego zasięgu, ziemia-powietrze.

Austin akcentował, że obrona powietrzna jest tym, czego Ukraina najbardziej obecnie potrzebuje.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)