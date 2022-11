Owe ponure wizje mają, rzecz jasna, swoje przeciwieństwo w postaci dyskursu wiary w potęgę technologicznego postępu (też dałoby się uskładać księgarnianą półeczkę) - w tej wersji będzie zawsze tylko lepiej, bo progres jest automatycznie wbudowany w mechanizm globalnej gospodarki wspieranej przez naukę. To, co dziś uważamy za niemal nierozwiązywalny problem - czyli, przykładowo, kwestię klimatu - znajdzie banalne rozstrzygnięcie. A jeśli ludzkość miałaby tego rozstrzygnięcia nie dożyć? Cóż, są na to sposoby, mówią technopostępowcy. Można się zamienić w cyborgi, załadować jaźń do pamięci komputera, polecieć na inną planetę.