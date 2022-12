Pod koniec października rząd socjaldemokratów, Zielonych i liberałów przedstawiłPrzewiduje on, że każdy dorosły Niemiec będzie miał prawo kupić i posiadać na własny użytek od 20 g do 30 g marihuany, a także hodować w domu do trzech krzaków konopi indyjskich. Jak zapowiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Karl Lauterbach, rząd zamierza też ustanowić ramy prawne dla produkcji i dystrybucji używki. Założenie jest takie, że sprzedaż narkotyku będą prowadzić licencjonowane sklepy, a niewykluczone, że również apteki. Zostaną też wprowadzone progi akcyzowe (podobnie jak w przypadku alkoholu w Polsce) uzależnione od zawartości w produkcie THC (tetrahydrokannabinolu – głównej substancji psychoaktywnej występującej w konopiach). Część dodatkowych wpływów z podatku miałaby być przeznaczona na programy edukacyjne zapobiegające nadużywaniu substancji psychoaktywnych. Minister Lauterbach podkreślił, że choć rządowy plan przewiduje najbardziej liberalne podejście do marihuany w Europie, to jednocześnie będzie to „najbardziej uregulowany rynek w UE”, który z czasem może się stać modelem dla innych krajów. Wedle oficjalnych deklaracji projekt ustawy ma zostać opublikowany do końca tego roku.