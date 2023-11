Politolog wzywa do uzbrojenia Europy w broń jądrową w celu lepszej ochrony przed wojną. Europa musi zbudować potencjał jądrowy - oświadczył Muenkler.

"Brytyjczycy mają atomowe okręty podwodne, Francja ma bombę, ale czy naprawdę użyją ich do ochrony Litwy lub Polski? Z punktu widzenia Kremla jest to wątpliwe. Potrzebujemy wspólnej walizeczki z czerwonym przyciskiem, która będzie podróżować między dużymi krajami UE" - powiedział.

Reklama

Na uwagę, że prowadzi to do nowego wyścigu zbrojeń, Muenkler zauważył, że "to trwa już od dłuższego czas".

"Po memorandum budapeszteńskim Ukraina zrzekła się swojej broni nuklearnej na rzecz Rosji w zamian za amerykańską, brytyjską i rosyjską obietnicę ochrony granic Ukrainy. Doświadczenie pokazuje, że takie porozumienie jest nic nie warte" - podkreślił politolog. "Tylko uzbrojeni po zęby są nietykalni" - stwierdził, odnosząc się do polityki północnokoreańskiego dyktatora Kim Dzong Una.

Reklama

"To jest powód, dla którego irańscy mułłowie również chcą bomby. A jeśli ją zdobędą, Arabia Saudyjska też będzie jej chciała. A następni będą Turcy. Wojna Putina na Ukrainie zdezawuowała politykę nierozprzestrzeniania broni jądrowej" - zauważył Muenkler.

Zaznaczył, że opisuje "jedynie, co byłoby konieczne, aby w przyszłości Europejczycy nie dawali ciągle kierować sobą Putinowi".