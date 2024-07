Powołując się na dane opublikowane w połowie lipca przez największą rosyjską platformę poszukiwania pracy HH.ru, „Ukraińska Prawda” podała, że rosyjskie firmy znacznie rozszerzyły swoją działalność rekrutacyjną w Afryce, a liczba ofert pracy skierowanych do kandydatów z krajów takich jak Kenia, Zimbabwe, Kamerun, Algieria, Uganda i Mauritius wzrosła kilkakrotnie od stycznia bieżącego roku.

Okazuje się, że siedem z dziesięciu krajów, w których rosyjskie firmy odnotowały największy wzrost działań rekrutacyjnych w tym roku, to właśnie kraje afrykańskie.Najwięcej ofert pracy skierowano w pierwszym półroczu 2024 r. do Kenijczyków – 6,4 tys., co oznacza 39-krotny wzrost w porównaniu do tego samego okresu roku 2023, gdy takich ofert złożono 161. Do Angoli napłynęło w tym samym czasie 1,7 tys. ofert z Rosji, do Zambii 224, do Zimbabwe 165, a do Kamerunu 130.

W bieżącym roku firmy rosyjskie po raz pierwszy skierowały też oferty pracy do takich afrykańskich krajów jak Sierra Leone, Gabon i Republika Środkowoafrykańska. a Najbardziej pożądanymi przez Rosję afrykańskimi pracownikami są Kenijczycy. Już na początku bieżącego roku marszałek parlamentu Kenii, Hussein Mohammed, zapowiedział, że władze Kenii zamierzają wysłać do pracy w Rosji 10 tys. swoich obywateli. Kenijczycy znajdują zatrudnienie w logistyce, budownictwie, produkcji, w szpitalach, a także w szkolnictwie jako nauczyciele języka angielskiego. Aby przyciągnąć pracowników z Kenii, Rosja stworzyła w tym kraju projekt, który obejmuje rekrutację, szkolenie z języka rosyjskiego i kursy adaptacyjne na platformie edukacyjnej dla migrantów. Podobne projekty wkrótce pojawić się mają w innych krajach Afryki.

Z Monrowii Tadeusz Brzozowski (PAP)

