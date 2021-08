"Wpływ wojny w Afganistanie na światowa gospodarkę był ograniczony i zapewne taki pozostanie. Choć w ostatnich latach Afganistan notował duży wzrost gospodarczy, to jednak kraj ten nie był znaczącym eksporterem. W 2020 r. wartość sprzedaży za granicę wyniosła tam 1 mld dolarów, dla porównania polski eksport miał wartość 254 mld dolarów" – powiedział PAP analityk w zespole handlu zagranicznego Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jan Strzelecki.

Jego zdaniem trudno się spodziewać, aby w Afganistanie na szerszą skalę rozpoczęła się eksploatacja surowców czy kamieni szlachetnych, które znajdują się Afganistanie. Obecnie surowce nie są wydobywane na szerszą skalę, a żeby mogło to nastąpić, konieczne byłyby duże inwestycje. Te jednak trudno podejmować w kraju niestabilnym i z bardzo złą infrastrukturą. A takim krajem zapewne Afganistan pozostanie - ocenił.

„Największy wpływ na gospodarkę światową może mieć ewentualna migracja z tego kraju. Obecnie liczbę uchodźców wewnętrznych, czyli osób, które uciekły ze swoich domów, szacuje się na 4 mln. Ci ludzie zapewne są gotowi uciekać dalej, co może odbić się zarówno na sytuacji krajów sąsiadujących z Afganistanem, jak i bardziej odległych regionów świata. Choćby Unii Europejskiej, jeśli te osoby zdecydują się na wyprawę do Europy czy to szlakiem przez Turcję, czy też przez Azję Centralną i Rosję” – powiedział Jan Strzelecki.

Dodał także, że przez Afganistan nie biegną żadne ważne szlaki handlowe. W jego ocenie obecnie nie wiadomo także, co się będzie działo z gospodarką afgańską. „Ten kraj notował ostatnio duży wzrost gospodarczy, ale wynikało to z bezprecedensowej pomocy gospodarczej. Teraz został on od tej pomocy odcięty, co dramatycznie pogorszy sytuację gospodarczą i społeczną” – powiedział analityk PIE.

15 sierpnia talibowie przejęli władzę nad Afganistanem, zdobywając Kabul. Od tamtego czasu w porcie lotniczym w afgańskiej stolicy panuje chaos. Tysiące osób chcących opuścić kraj gromadzą się na lotnisku i w jego okolicach. Talibowie wzywają mieszkańców Afganistanu do pozostania w kraju i pomocy w jego odbudowie. Po 31 sierpnia, czyli ostatecznym terminie opuszczenia Afganistanu przez siły zachodniej koalicji, kraj będzie można nadal opuścić na pokładzie cywilnych samolotów pod warunkiem, że podróżni będą mieli ważne paszporty i wizy - deklarują nowe władze.