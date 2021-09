Jak podają media, jednym z gości trwającego XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest pracownik białoruskiego KGB Jurij Woskriesienskij. Według doniesień Woskriesienskij zajmuje się "pracą" z więźniami politycznymi, polegającą na "zmuszaniu ich, by przyznali się do winy".

"Łukaszenka upokarza nasz rząd wysyłając do Karpacza człowieka, zajmującego się łamaniem opozycjonistów, w celu rozmów o poprawie stosunków między Warszawą a Mińskiem. Zapraszając go do Karpacza, polski rząd na takie upokorzenie się godzi. Nigdy polska polityka nie upadła tak nisko" - napisał we wtorek na Twitterze poseł Paweł Zalewski (niezrzeszony).

Rzecznik MSZ odpowiedział Zalewskiemu: "Polska jest członkiem UE i honoruje wizy wystawione przez inne państwa członkowskie wobec osób nie objętych sankcjami". "Polska nie wystosowała zaproszenia ani nie wystawiła wizy. MSZ nie jest organizatorem Forum Ekonomicznego w Karpaczu" - napisał Jasina.

O sprawie obecności Woskriesienskiego w Karpaczu napisał Tadeusz Giczan, opozycyjny dziennikarz z Białorusi, związany z kanałem NEXTA. "Taka ciekawostka. Na forum ekonomicznym w Karpaczu Białoruś reprezentuje etatowy pracownik białoruskiego KGB Jurij Woskriesienskij zajmujący się na co dzień +pracą+ z więźniami politycznymi i zmuszaniem ich do przyznania się do winy" - napisał na Twitterze, zamieszczając zdjęcie Woskriesienskiego na tle Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Ten ostatni zamieścił je na platformie Telegram.

Giczan dodał: "Organizatorzy mówią, że to przez pomyłkę, zaś sam Woskriesienskij napisał przed chwilą, że +polscy politycy są zmęczeni konfrontacją i chcą odbudowywać mosty (z reżimem Łukaszenki)+ i to dlatego go zaproszono".

W środę szef KPRM Michał Dworczyk oświadczył w Radiu ZET, że powinna być wyjaśniona przez organizatorów Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Podkreślił, że jeżeli to prawdziwa informacja, na pewno zostaną wyciągnięte wnioski .

Kwestii doniesień o obecności Woskriesienskiego w Karpaczu nie skomentował natomiast we wtorek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. (PAP)

autorka: Wiktoria Nicałek