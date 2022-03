"Kiedy bomby spadają na wasze miasta, kiedy żołnierze gwałcą kobiety w okupowanych miastach - a mamy, niestety, liczne przypadki, że rosyjscy żołnierze gwałcą kobiety w ukraińskich miastach - trudno jest oczywiście mówić o skuteczności prawa międzynarodowego" - powiedział Kułeba podczas debaty zorganizowanej przez londyński think tank Chatham House.

"Ale jest ono jedynym cywilizowanym narzędziem, jakie mamy do dyspozycji, aby mieć pewność, że w końcu wszyscy, którzy umożliwili tę wojnę, zostaną postawieni przed wymiarem sprawiedliwości" - dodał.

Kułeba odniósł się w ten sposób do działań trybunałów międzynarodowych powoływanych w celu zbadania potencjalnych zbrodni wojennych. Szef ukraińskiej dyplomacji nie podał jednak żadnych dowodów na zarzut popełnianych przez Rosjan gwałtów.

Powiedział, że z zadowoleniem przyjął decyzję ONZ o wszczęciu dochodzenia w sprawie potencjalnych nadużyć popełnionych przez siły rosyjskie na Ukrainie, dodając, że chciałby, aby Rosja została pociągnięta do odpowiedzialności za swoje działania. "W imieniu rządu Ukrainy po raz kolejny zapewniam, że jesteśmy gotowi iść dalej. Jesteśmy gotowi do współpracy z każdym, kto będzie chciał pociągnąć Rosję do odpowiedzialności" - zadeklarował Kułeba. (PAP)