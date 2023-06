W trakcie inwazji Rosji na Ukrainę wśród Rosjan utrwaliły się przekonania o tym, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem Rosji. Zwłaszcza sojusznicy Ukrainy są postrzegani w Rosji w coraz większym stopniu negatywnie. Najbardziej nielubianymi przez nich państwami (stan na maj 2023 r.) są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy i Polska. 72 procent Rosjan uważa obecnie USA za wroga, to o 8 punktów procentowych więcej niż dwa lata temu. Niechęć do trzech ostatnich państw rosła znacznie szybciej (o 21-32 punkty procentowe). Najszybciej rosła niechęć do Niemiec, byłego sojusznika Rosji.

Jak wypada Ukraina?

Badania wskazuje na jeden zaskakujący wyjątek – Ukrainę. Ankieta pokazuje, że kraj ten spadł w rankingu "największych wrogów Rosji" z drugiego na piąte miejsce (w okresie 2021-2023). Dwa lata temu 40 proc. Rosjan określało Ukrainę jako jednego z pięciu największych wrogów, podczas gdy w najnowszej ankiecie tylko 26 proc. respondentów. Polska jest natomiast postrzegana w taki sposób przez 42 proc. respondentów.

Odwrotny obraz wyłania się w przypadku największych sojuszników kraju. W ciągu dwóch lat Białoruś, Chiny i Indie zyskały w rankingu od 18 do 20 punktów procentowych. Nieco mniej Rosjan wskazało jako przyjaciela Rosji Kazachstan, który opowiedział się przeciwko wojnie z Ukrainą.