Czerwone światło dla Ukrainy. Tą bronią do Rosjan nie postrzelają

Wygląda na to, że Ukraińcy nie postrzelają do Rosjan bronią z Korei Południowej, na którą mieli niemałą chęć. Jak informują koreańskie media, ukraińska misja w ich kraju zakończyła się niepowiedzeniem i to w tym samym czasie, gdy sami Koreańczycy na poligonach niszczą rosyjskie czołgi T-80. Broni jednak wysłać nie zamierzają.