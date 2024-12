Dlaczego warto posłuchać wywiadu Carlsona z Ławrowem

Tucker Carlson, to nie tylko niezwykle popularny wśród wyborców republikanów amerykański dziennikarz. Niedawno gazeta The Hill cytowała demokratycznego stratega Jamesa Carville'a, który uważa, że Carlson ma znaczący wpływ na nominacje do gabinetu prezydenta elekta Trumpa. Innymi słowy, nie ma wątpliwości, że z głównymi tezami tego wywiadu zapozna się sam prezydent Donald Trump. Co więcej, Tucker Carlson ma mocny wpływ na zdanie amerykańskich wyborców. Sam wywiad jest dostępny w całości na kanale Tuckera Carlsona na platformie Youtube. Przy tym wywiad Carlsona z Ławrowem zgromadził ponad 3,5 miliona wyświetleń na jedynie tej platformie w ciągu 5 godzin od publikacji. Jest to bardzo wysoka liczba, wskazująca na duże zainteresowanie tym wywiadem. poniżej przedstawiamy kluczowe wypowiedzi ministra sprw zagranicznych Rosji.

Główne tezy wywiadu:

Zdaniem Tuckera Carlsona ten ponad godzinny wywiad ma odpowiedzieć m.in. napytanie czy zbliżamy się do wybuchu III wojny światowej.

O wojnie w Ukrainie Ławrow powiedział, że:

Rosja nie rozpoczęłaby specjalnej operacji wojskowej, gdyby Zachód i Kijów przestrzegali porozumień mińskich

Rosja nie chce zniszczyć ukraińskiego narodu, uważa Ukraińców za braci i siostry. Przy tym Ławrow uznaje prezydenta Ukrainy Zełenskiego za nieadekwatnego, jeśli chce włączyć ludzi rosyjskiej kultury z powrotem pod swoją jurysdykcję

Rosja nie zamierza eskalować sytuacji na Ukrainie i liczy, że USA poważnie potraktują sygnał w postaci testu systemu " Oresznik "

" Ukraina nie mogłaby użyć nowoczesnej broni dalekiego zasięgu bez bezpośredniego udziału amerykańskich wojskowych

to nie oni rozpoczęli wojnę, ponieważ ostrzegali, że zbliżenie NATO do ich granic stworzy problem

Kwestie nuklearne i stosunki USA-Rosja. Zgodnie z wypowiedzią rosyjskiego szefa MSZ:

Rosja i USA oficjalnie nie są w stanie wojny, konflikt na Ukrainie ma charakter hybrydowy

Rosja nie myśli o wojnie z USA, która mogłaby mieć charakter nuklearny

rosyjska doktryna wojskowa zakłada przede wszystkim uniknięcie wojny nuklearnej

Rosja będzie oceniać administrację Trumpa po konkretnych działaniach, ale uważa go za silnego i przyjaznego,

USA wcześniej wiedziały o systemie " Oresznik " i nie postrzegały testu jako naprawdę niebezpiecznego

" i nie postrzegały testu jako naprawdę niebezpiecznego Moskwa i Waszyngton mają kilka kanałów komunikacji, głównie wykorzystywanych do rozmów o wymianie więźniów

Inne ważne wątki:

Ławrow określił sytuację na Ukrainie jako tragedię, a w Palestynie jako katastrofę i podkreślił, że w Palestynie w ciągu roku zginęło dwa razy więcej cywilów niż przez 10 lat konfliktu ukraińskiego.