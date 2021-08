Do końca okresu przejściowego po brexicie, czyli do 31 grudnia 2020 roku, Wielka Brytania była objęta unijnymi zasadami swobodnego przepływu osób, co oznaczało, że wykonawcy mogli organizować koncerty i występy bez konieczności martwienia się o wizy lub pozwolenia na pracę.

Ale od początku tego roku brytyjscy artyści potrzebowali pozwoleń na pracę w miejscach, w których zamierzają wystąpić, co oznaczało dodatkowe formalności oraz wyższe koszty, choć z powodu pandemii koronawirusa i tak niemal wszystkie koncerty i występy zostały wstrzymane. W sprawie zmian tych zasad mocno lobbowali m.in. muzycy Elton John i Ed Sheeran.

Brytyjskie ministerstwo cyfryzacji, kultury, mediów i sportu (DCMS) ogłosiło w środę wieczorem, że wynegocjowało umowę z 19 państwami UE, która pozwala brytyjskim wykonawcom na krótkie trasy koncertowe bez konieczności posiadania wizy. Te kraje to: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Polska, Słowacja, Słowenia i Szwecja.

Jak dodało ministerstwo, trwają rozmowy z pozostałymi państwami UE na temat możliwości ujednolicenia ich przepisów z tymi obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, które pozwalają wykonawcom i personelowi technicznemu na pobyt bezwizowy przez okres do trzech miesięcy.

"Chcemy, aby fantastyczni brytyjscy wykonawcy i pracownicy sektora kreatywnego mogli łatwo wyjeżdżać na zagraniczne tournée. Chcemy zapewnić, że kiedy ograniczenia związane z Covid-19 zostaną zniesione, trasy koncertowe będą mogły zostać wznowione, a nasi wiodący na świecie twórcy i artyści nadal będą mogli swobodnie podróżować, rozwijając swoje umiejętności, rozszerzając swoją publiczność i pokazując światu to, co najlepsze w brytyjskiej kreatywności" - oświadczyło DCMS.