Znajdujący się na Morzu Północnym, niespełna 30 km od wybrzeża Yorkshire magazyn Rough od pięciu lat nie jest używany do gromadzenia gazu, bo jak wyjaśniał jego właściciel, firma Centrica, obiekt osiągnął kres przewidzianego okresu eksploatacji. Jednak wobec obaw o niedobór gazu w Europie zimą minister biznesu Kwasi Kwarteng zwrócił się do firmy, aby przywróciła go do działania.

Przed wycofaniem z użytkowania Rough mieścił ok. 3,4 mld metrów sześc. gazu ziemnego, co stanowiło ok. 70 proc. pojemności magazynowej Wielkiej Brytanii i pozwalało na zaspokojenie jej zimowego zapotrzebowania przez 10 dni. Dodatkowo wewnątrz przechowywane było ok. 5 mld metrów sześc. gazu buforowego, którego zadaniem jest utrzymywanie ciśnienia.

Awaryjny magazyn

Jednak jako, że Rough zostanie przywrócony do użytkowania etapami, ilość zapasów tam zgromadzonych będzie znacznie mniejsza. Według firmy, możliwe będzie zgromadzenie ok. 800 mln metrów sześc. na tę zimę i 1,7 mld na następną. Ale to nadal będzie znaczny wzrost brytyjskich zapasów gazu, które obecnie łącznie wynoszą tylko 1,6 mld metrów sześc.

Do rozpoczęcia ponownego gromadzenia gazu w Rough potrzebne jest jeszcze załatwienie kilku formalności, w tym zawarcie porozumienia między Centricą a brytyjskim rządem w sprawie wsparcia państwa, ale nie będą one problemem, i jak przekazała firma, jest ona gotowa, by zacząć napełnianie magazynu na początku września.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński