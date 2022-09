- o 7.30 kończy się wystawienie na widok publiczny w Westminster Hall trumny z ciałem Elżbiety II.

Reklama

- o 11.44 trumna z ciałem Elżbiety II zostanie przewieziona do Opactwa Westminsterskiego, gdzie odbędzie się nabożeństwo żałobne.

- o 12.00 początek nabożeństwa żałobnego w Opactwie Westminsterskim.

- o 13.15, po zakończeniu nabożeństwa, kondukt z trumną z ciałem Elżbiety II wyruszy z Opactwa Westminsterskiego ulicami Londynu w kierunku Wellington Arch.

- o 14.00 trumna po dotarciu do Wellington Arch zostanie przeniesiona do karawanu, którym będzie przetransportowana do zamku w Windsorze.

- o 16.06 karawan z trumną dotrze do bramy Wielkiego Parku Windsorskiego, po czym trumna zostanie przeniesiona w procesji do kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze.

- o 17.00 w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze zacznie się nabożeństwo pogrzebowe, na zakończenie którego, ok. 17.30, trumna z ciałem Elżbiety II zostanie opuszczona do krypty królewskiej.

- o 20.30 trumna z ciałem Elżbiety II zostanie złożona do grobu w kaplicy pamięci Jerzego VI. W tej części uroczystości pogrzebowych uczestniczyć będzie tylko najbliższa rodzina.

bjn/ ap/