Gazeta porównała ceny biletów lotniczych z różnych miast do Londynu na niedzielę przed pogrzebem i kilka dni później: w niektórych przypadkach, jak loty Ryanaira z Dublina do Londynu (lotnisko Londyn-Gatwick), są one nawet ponad sześciokrotnie wyższe niż kilka dni później.

Ceny hoteli w Londynie na najbliższy weekend również są dużo wyższe w porównaniu z tym samym okresem w tygodniu następującym po pogrzebie Elżbiety II. Ci, którzy chcą wynająć pokój na noc w niedzielę, tuż przed historycznym wydarzeniem, będą musieli zapłacić nawet sześć razy więcej niż w normalnych okolicznościach.

Elżbieta II zmarła 8 września w wieku 96 lat. Na brytyjskim tronie zasiadała przez ponad 70 lat. Jej pogrzeb, na którym pojawi się wielu światowych przywódców, odbędzie się w poniedziałek.