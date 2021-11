Shuozhou, położone w samym sercu węglowego regionu w prowincji Shanxi, rozdało kupony 47 tys. rodzinom, aby pomóc im w zakupie paliwa grzewczego, podał w środę China Youth Daily. Każdy kupon wystarczy na dwie tony dotowanego węgla, co pozwoli, aby każde gospodarstwo domowe przetrwało zimę i wczesną wiosnę.

Kupony to odpowiedź na kryzys, jaki uderzył w chiński rynek. W zeszłym miesiącu niedobór węgla na rynku podniósł ceny i doprowadził do powszechnych ograniczeń zasilania w kraju. Nacisk na zwiększanie wydobycia węgla doprowadził do rekordowej produkcji, która na razie przywróciła równowagę rynku, ale najniższe temperatury dopiero nadejdą. Mieszkańcy chińskich prowincji już zaczęli gromadzić suszone kolby kukurydzy i drewno opałowe na swoich podwórkach, podała państwowa gazeta.

Powrót kuponów wywołał burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych, a internauci przypomnieli sobie epokę Mao, kiedy gospodarstwa domowe w najbardziej zaludnionym kraju świata z powodu niedoborów na rynku musiały kupować produkty pierwszej potrzeby w ramach kwot ustalonych przez rząd..

Shanxi to jedna z największych prowincji górniczych w Chinach, a Shuozhou jest siedzibą dla największej w kraju kopalni odkrywkowej. W ramach starań kraju o uzupełnienie dostaw, Shanxi obiecał wyeksportować tej zimy dodatkowe 53 miliony ton węgla, w tym 16 milionów z Shouzhou.

Według Narodowej Komisji ds. Rozwoju i Reform zwiększone wydobycie węgla, przekraczające 12 mln ton dziennie w całym kraju, powoduje, że elektrownie są na dobrej drodze do osiągnięcia sezonowego rekordu do końca listopada. Meteorolodzy ostrzegają, że w nadchodzących miesiącach prognozowana jest słaba lub umiarkowana formacja La Nina, z zimną pogodą i ciągłymi suszami, które prawdopodobnie nawiedzą niektóre regiony.