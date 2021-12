W 13-milionowym mieście, słynącym z Terakotowej Armii, wstrzymano ruch turystyczny i znacznie ograniczono mieszkańcom możliwość wychodzenia z osiedli. Z domu może wyjść tylko jedna osoba, raz na dwa dni, po najpotrzebniejsze zakupy. By wyjechać z miasta, wymagane jest specjalne zezwolenie.

W Xianie, stolicy prowincji Shaanxi, wykryto 150 spośród 162 zgłoszonych objawowych zakażeń koronawirusem, w których do infekcji doszło na terenie kraju. To najwyższa dobowa liczba lokalnych przypadków w Chinach od końca marca 2020 roku, gdy władze przestały wliczać infekcje bezobjawowe do dobowych bilansów Covid-19.

Łącznie od 9 grudnia w Xianie wykryto już ponad 600 lokalnych zakażeń objawowych. Według chińskich mediów ognisko w tym mieście wywołał wariant Delta koronawirusa. Nie zgłoszono tam jak dotąd żadnej infekcji nowym wariantem Omikron.

W mieście uruchomiono również akcję dezynfekcji, w ramach której pracownicy pryskają środki wirusobójcze na drogi i budynki, a mieszkańcom radzi się, by nie dotykali roślin i ścian domów.

Po jednym nowym objawowym zakażeniu koronawirusem zgłoszono też w dwóch innych miastach prowincji Shaanxi: Xianyang i Weinan. Nowe lokalne przypadki odnotowano także w regionie Kuangsi i prowincjach Zhajiang, Guangdong i Syczuan – wynika z dobowego sprawozdania państwowej komisji zdrowia.

Pandemia Covid-19 jest w Chinach zasadniczo pod kontrolą, ale władze obstają przy strategii „zero covid” i dążą do całkowitej eliminacji wirusa z terytorium kraju. Stanowczo reagują nawet na pojedyncze przypadki zakażeń, by nie dopuścić do nawrotu pandemii na szeroką skalę.