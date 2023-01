Chińskie regulacje wymagają uzyskania zgody regulatora przed wprowadzeniem do obrotu nowej gry. W sierpniu 2021 r. odpowiedzialna za to NPPA – Krajowa Administracja Prasy i Publikacji wstrzymała rozpatrywanie jakichkolwiek wniosków. Wobec krajowych tytułów proces wydawania licencji odmrożono w kwietniu 2022 r. Natomiast pozycje importowane czekały na odwilż do ostatnich dni grudnia.

Ta kwestia stała się kością niezgody jeszcze w końcówce kadencji poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa. Ustawa o rozliczaniu spółek zagranicznych (HFCAA) była jedną z ostatnich, jakie podpisał pod koniec 2020 r. Dotyczy ona wprawdzie firm ze wszystkich krajów świata , ale problem z przestrzeganiem jej miały właśnie podmioty chińskie. Regulacja nakazuje bowiem notowanym w USA spółkom zagranicznym stosować się do amerykańskich standardów rachunkowości. Same spółki giełdowe oraz firmy audytorskie kontroluje pod tym kątem PCAOB. W przypadku chińskich przedsiębiorstw Amerykanie nie mieli jednak dostępu do danych.

– To są posunięcia taktyczne. Chiny mają poważne problemy gospodarcze i chcą przyciągnąć kapitał zagraniczny, a raczej spowolnić jego ucieczkę – komentuje Michał Bogusz, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. – Dotyczy to szczególnie sektora nowych technologii, bo jest on poddany amerykańskim ograniczeniom eksportowym. Zamykanie otwartych frontów w stosunku do spółek z tej branży jest więc decyzją polityczną, która ma im pozwolić na oddech – stwierdza rozmówca DGP.

W ostatnich latach restrykcyjna polityka Pekinu wobec rodzimego sektora cyfrowego nadwyrężyła kondycję ekonomiczną takich przedsiębiorstw jak Alibaba czy Tencent. – Teraz rządzący stwarzają pozory, że wszystko wraca do normalności i takie firmy nie będą nękane. Nie oznacza to natomiast zasadniczej zmiany polityki. W dalszym ciągu to państwo będzie decydować, w jakim kierunku i na jaką skalę te spółki będą się rozwijać. Tu nie ma zbyt dużego marginesu swobody. Ograniczono tylko działania, które bezpośrednio szkodziły temu sektorowi – mówi Michał Bogusz.

Z amerykańskich sankcji najboleśniejsze dla Państwa Środka są te dotyczące półprzewodników. Latem 2022 r. Departament Handlu USA ogłosił restrykcje dotyczące wysyłania do Chin materiałów i oprogramowania używanego do produkcji czipów. Decydujący cios Waszyngton wyprowadził jesienią, zabraniając amerykańskim firmom produkującym komputerowe układy scalone eksportowania do Chin najbardziej zaawansowanych czipów – służących m.in. do uczenia maszynowego i innych zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Uzasadniono to ryzykiem, że takie układy scalone mogą zostać wykorzystane przez chińską armię.