Polecenie Putina ws. metali ziem rzadkich

Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi rząd Federacji Rosyjskiej ma do 1 grudnia zatwierdzić „mapę drogową” dotyczącą długoterminowego rozwoju wydobycia pierwiastków ziem rzadkich.

Dokument ma określić kierunki rozwoju tego sektora, kluczowego dla nowoczesnych technologii, energetyki i przemysłu obronnego.

Polecenie to figuruje w instrukcjach zatwierdzonych przez Putina po Wschodnim Forum Ekonomicznym, które odbyło się 5 września 2025 roku.

Rozwój centrów transportowo-logistycznych

Wśród innych rekomendacji znalazły się działania na rzecz rozwoju multimodalnych centrów transportowo-logistycznych na rosyjskim Dalekim Wschodzie, w sąsiedztwie Chin i Korei Północnej.

Zastosowanie pierwiastków ziem rzadkich

Pierwiastki ziem rzadkich są kluczowym elementem współczesnej gospodarki. Wykorzystuje się je m.in. w produkcji smartfonów, samochodów elektrycznych, turbin wiatrowych i sprzętu wojskowego. Obecnie globalny rynek tych surowców jest zdominowany przez Chiny, które odpowiadają za ok. 70 proc. ich wydobycia i 90 proc. przetwarzania.

W ostatnich miesiącach Pekin wprowadził szereg ograniczeń eksportowych dotyczących niektórych pierwiastków, co skłoniło państwa Zachodu do intensyfikacji prac nad tworzeniem alternatywnych łańcuchów dostaw i dywersyfikacją źródeł surowców.