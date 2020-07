Niektórzy z nich to dawni koledzy Safronowa z "Kommiersanta", jednego z najważniejszych dzienników w Rosji.

Z powodu plakatu "Dziennikarstwo nie jest przestępstwem - wolność dla Iwana Safronowa!" policja zabrała na komisariat Sofię Rusową, należącą do związku zawodowego dziennikarzy.

Inna spośród zatrzymanych, dziennikarka "Kommiersanta" Anna Powago, napisała na Facebooku, że policjanci powiedzieli jej i kilkorgu jej kolegom, że zatrzymują ich z powodu T-shirtów z hasłem w obronie Safronowa. "Mówią, że T-shirty są równoważne plakatom" - wyjaśniła.

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB) ma w poniedziałek przedstawić Safronowowi zarzuty. Pod aresztem zebrało się około stu osób, by wyrazić dla niego swoje poparcie.

W obronie Safronowa wystąpili w poniedziałek dziennikarze akredytowani na Kremlu, pracujący dla dzienników: "RBK", "Wiedomosti" i "Moskowskij Komsomolec", dla państwowej agencji TASS i rządowego dziennika "Rossijskaja Gazieta" oraz dla niezależnej telewizji Dożd.

"Wspólnie, ramię w ramię, pracowaliśmy na setkach spotkań, przelecieliśmy tysiące kilometrów" - napisali dziennikarze tych czołowych mediów o Safronowie, który również kiedyś pracował na Kremlu. Ocenili Safronowa jako człowieka profesjonalnie wykonującego swój zawód, choć jego materiały mogły budzić niezadowolenie, np. przedstawicieli służb specjalnych. Niektórzy z dziennikarzy wyrazili przekonanie, że Safronow nie mógł dopuścić się zdrady stanu ze względu na osobistą uczciwość i patriotyzm.

Media niezależne w Rosji zwróciły już wcześniej uwagę, że rosyjskie służby musiały "prześwietlić" Safronowa w okresie jego pracy dziennikarskiej na Kremlu i wówczas nie miały do niego zastrzeżeń.

Były dziennikarz "Kommiersanta" i "Wiedomosti", a od maja pracownik agencji kosmicznej Roskosmos, został zatrzymany w zeszłym tygodniu. Śledczy utrzymują, że w 2017 roku Safronow przekazał przedstawicielowi czeskich służb specjalnych tajne dane na temat dostaw broni rosyjskiej do jednego z krajów Bliskiego Wschodu. Dziennikarz nie przyznaje się do winy. Sąd nakazał umieszczenie go w areszcie śledczym, obrońcy złożyli apelację, która zostanie rozpatrzona 16 lipca.