W komunikacie Kremla podkreślono, że lotnictwo MCzS ma teraz zwiększyć intensywność działań w Jakucji. Władze regionalne mają przedstawić propozycje pomocy socjalnej dla mieszkańców. MCzS podało następnie, że wyśle do Jakucji kolejne trzy samoloty i 200 funkcjonariuszy.

W Jakucji ogłoszono w niedzielę reżim sytuacji nadzwyczajnej. Od 1 lipca obowiązuje tam zakaz wstępu do lasów. Pożary w tym największym pod względem terytorium regionie Rosji dotarły już do osiedli ludzkich i obiektów gospodarczych. MCzS przyznało we wtorek, że sytuacja jest nadzwyczaj napięta.

Nad sąsiadujące z Jakucją regiony Rosji położone na Syberii nadal nadciąga dym pożarów. Amerykańska agencja kosmiczna NASA podała w poniedziałek, że po raz pierwszy w historii dym z pożarów lasów dotarł do bieguna północnego.

Jakucja co roku nękana jest przez pożary lasów, które zajmują ponad 80 proc. jej powierzchni. Jednak w tym roku - zdaniem ekologów - pożarów na Syberii jest więcej niż zwykle, co jest skutkiem zmian klimatycznych: wyższych temperatur i suszy.