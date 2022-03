"Rosyjska agresja na Ukrainę oraz zachodnie sankcje doprowadziły w Rosji do bezprecedensowego wzrostu zapotrzebowania na gotówkę (widocznego w runach na bankomaty). Od 24 lutego Rosjanie najprawdopodobniej wypłacili ok. 1,8 bln rubli (równowartość ok. 18 mld USD)- poinformowało we wtorek na Twitterze PKO Research.

Na Rosję zostały nałożone sankcje za napaść na Ukrainę. Wśród sankcji znalazło się zamrożenie aktywów Banku Rosji na Zachodzie, co oznacza, że instytucja ta straciła możliwość dysponowania połową zgromadzonych środków, wynoszących 630,2 mld dolarów. Część banków rosyjskich została odłączona do systemu SWIFT, służącego do płatności międzynarodowych, a także uniemożliwiono im dokonywanie operacji finansowych w głównych walutach światowych.