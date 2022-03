We wtorek w Łodzi odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego - Polski, Niemiec i Francji. Szefowie dyplomacji rozmawiali o agresji Rosji na Ukrainę.

Zbigniew Rau i Jean-Yves Le Drian byli pytani na konferencji prasowej o sankcje na Rosje i wniosek Ukrainy o przyspieszone członkostwo w UE. "Jeśli wojna miałaby trwać dłużej, to zakres akcji sankcyjnej będzie się powiększał, co do tego istnieje zgoda między nami" - powiedział Rau.

"Jeśli chodzi o akcesji europejskiej Ukrainy, byliśmy wcześniej zgodni, że Ukrainie należna jest europejska perspektywa. Tak było przed 24 lutego. Teraz intensywność w tej kwestii będzie rosła, bo jest więcej zrozumienia dla takiego rozwiązania" - zaznaczył polski minister.

Zapewnił też, że "Polska będzie wspierać aspiracje Ukrainy do rychłego statusu kandydata do UE". "Co do tego się nie różnimy, że w perspektywie taka akcesja powinna mieć miejsce" - powiedział Rau. Jak zaznaczył, wojna przynosi nieprawdopodobne zniszczenia Ukrainie i w tym kontekście należy myśleć o odbudowie Ukrainy i odbudowie jej gospodarki "wspólnymi europejskimi siłami".

Minister spraw zagranicznych Francji też wypowiedział się przychylnie o perspektywie europejskiej akcesji Ukrainy i zapowiedział, że będzie to jeden z istotnych tematów trwającej w tym półroczu prezydencji Francji w UE.