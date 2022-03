We wtorek w Łodzi odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego - Polski, Niemiec i Francji. Szefowie dyplomacji rozmawiali o agresji Rosji na Ukrainę.

Podczas briefingu prasowego po spotkaniu francuski minister podkreślił, że rosyjska agresja zbrojna na Ukrainę jest przeprowadzana z premedytacją, jest przy tym celowa i nieusprawiedliwiona. "Ale to co stanowi naszą zbiorową siłę teraz to trzy rzeczy: nasza jedność, nasza prędkość w podejmowaniu decyzji i odwaga w decyzjach jakie podejmujemy" - podkreślił.

Le Drian odniósł się też do sankcji nałożonych w ostatnich dniach na Rosję. "Sankcje, które zostały przyjęte w UE stoją na wysokości zadania. Ich celem jest osłabienie i zduszeni gospodarki rosyjskiej. To są poważne sankcje i one już zaczęły wywierać poważny wpływ na gospodarkę rosyjską" - mówił francuski minister.

Jak podkreślił, "sankcje te powinny być też stosowane wobec Białorusi". "Ten kraj również bierze udział w agresji na Ukrainie" - dodał.

Szef francuskiej dyplomacji powiedział też, że Polska odgrywa centralną rolę w działaniach pomocowych. Podziękował Polsce za zaangażowanie w pomoc Ukrainie. "Polska zachowuje się w sposób przykładny i wzorowy w zakresie przyjmowania uchodźców. Jej rola jest naprawdę znacząca" - mówił francuski polityk.