Z informacji PAP wynika, że Sadoś powiadomił ambasadorów o poparciu prezydenta RP Andrzeja Dudy i innych prezydentów państw członkowskich dla wniosku. Przekazał też, że premier Mateusz Morawiecki będzie w Brukseli we wtorek, a szef Rady Europejskiej Charles Michel w środę w Warszawie.

Przekazał też, że Polska będzie dynamicznie działała w tej sprawie i chce, żeby Ukraina szybko otrzymała statusu państwa kandydującego.

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do UE o niezwłoczne przyjęcie jego kraju do Wspólnoty w ramach nowej, specjalnej procedury akcesyjnej. Następnie podpisał wniosek Ukrainy o członkostwo w Unii. Został on już zarejestrowany w Brukseli i rozpoczęła się procedura jego rozpatrzenia.

Strona ukraińska oczekuje, że we wtorek Parlament Europejski przyjmie rezolucję wzywającą do przyznania Ukrainie statusu kandydata.

Prezydenci ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej opowiedzieli się w poniedziałek za szybkim wstąpieniem Ukrainy do UE. Wezwali państwa członkowskie do umożliwienia instytucjom unijnym podjęcia kroków dla natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego i rozpoczęcia procesu negocjacji.

List otwarty prezydentów Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii i Bułgarii to odpowiedź na wniosek Ukrainy o przystąpienie do UE, który podpisał w poniedziałek prezydent Zełenski.

Z Brukseli Łukasz Osiński