Polska, Węgry, Bułgaria, Słowacja, Słowenia oraz trzy kraje bałtyckie odnotowały spadek rezerwacji zagranicznych o 30 proc. do 50 proc. w pierwszym tygodniu po inwazji Rosji na Ukrainę, twierdzą eksperci ds. trendów podróżniczych z ForwardKeys. Większość innych krajów europejskich odnotowała spadki o 10-30 proc.

Przewoźnicy uzależnieni od działalności w krajach dotkniętych kryzysem to Polskie Linie Lotnicze LOT, Air Baltic i Deutsche Lufthansa. Badanie nie objęło tanich linii lotniczych Wizz Air i Ryanair, ale są to jedne z najpopularniejszych przewoźników w regionie. Zapewne również one odczują skutki wojny w Ukrainie.

Od stycznia do 09 marca akcje węgierskiego Wizz Air spadły o 30 proc. Z powodu agresji Rosji na Ukrainę spółka musiała wycofać się z agresywnych planów ekspansji na lato. Dodatkowo rosnące ceny ropy zapowiadają obniżenie tegorocznych zysków. Ryanair, którego celem jest wzrost w regionie, odnotował w tym roku spadek wartości akcji o 13 proc. Air Baltic, należący do rządu Łotwy, poinformował 10 marca, że sytuacja na Ukrainie nie pozostanie bez wpływu na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Amerykanin w Europie

Największy niepokój wśród głównych linii lotniczych budzi wstrzymanie rezerwacji lotów do Europy przez Amerykanów. Jeśli ten trend się utrzyma, a będzie to najprawdopodobniej pod wpływem wydarzeń wojennych, wielcy przewoźnicy po obu stronach Atlantyku mogą odczuć negatywne tego skutki w swoich portfelach. Według wyszukiwarki Hopper Amerykanie wybierali destynacje bliżej domu, rezerwując wakacje w Meksyku, na Karaibach i w Ameryce Środkowej.

Lufthansa, Air France-KLM i właściciel British Airways wraz z ich amerykańskimi odpowiednikami United Airlines, Delta Air Lines i American Airlines Group obsługują najbardziej lukratywne loty transatlantyckie. Na wszystkich przewoźnikach negatywnie dobiła się dwuletnia przerwa w lotach przez Atlantyk spowodowana przez Covid-19. Popyt na przeprawy przez Atlantyk rósł w pierwszych tygodniach 2022 roku proporcjonalnie do zmniejszania się strachu wywołanego nowym wariantem Covid-19. Teraz firmy lotnicze muszą się zmierzyć z zakazem lotów nad Rosją podczas podróży międzykontynentalnych.

Rezerwacje na podróże między państwami europejskimi spadły o 23 proc., podczas gdy tylko o 13 proc. spadło zapotrzebowanie na podróże do Europy z USA, poinformował ForwardKeys. Powyższe dane potwierdzają informacje jakimi dysponuje wyszukiwarka podróży Hopper.

Hopper podał 09 marca, że liczba wyszukiwań lotów w obie strony między USA i Europę zaczęła się zmniejszać już pod koniec lutego. Najprawdopodobniej powodem tej sytuacji był wybuch wojny na Ukrainie. Od rozpoczęcia inwazji 24 lutego zapytania o połączenia lotnicze do i z Europy spadły o 9 proc. poniżej oczekiwanych poziomów i utrzymały się na tym poziomie przez cały okres walk.

Analiza ForwardKeys opiera się na danych z biletów dostarczonych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych. Wizz Air i Ryanair nie są członkami tej grupy.