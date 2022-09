W wieczornym nagraniu wideo Zełenski wymienił miejscowości i obwody wyzwolone ostatnio przez siły ukraińskie.

Prezydent oświadczył następnie: "Być może niektórym z was może się wydawać, że po serii zwycięstw mamy pewną ciszę. Ale to nie jest cisza. To przygotowanie do następnej serii (nazw wyzwolonych miejscowości) ponieważ Ukraina musi być wolna, cała Ukraina".

Siły zbrojne Ukrainy rozpoczęły kontrofensywę w rejonie Charkowa na początku września. Według Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) wojska ukraińskie przełamały linie rosyjskie na niektórych odcinkach frontu na głębokość do 70 km i w ciągu 5 dni licząc od 6 września wyzwoliły większe terytorium niż wojskom rosyjskim udało się zdobyć od kwietnia br.

jm/